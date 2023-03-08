В Беларусь прибывают новые эшелоны с техникой РФ и военными: что происходит

Российские военные учились на полигонах Беларуси и с 25 февраля их начали перебрасывать на фронт.

В Беларуси фиксируют прибытие новых эшелонов с техникой и личным составом Вооруженных Сил России. В РБ прибыло около 450 военных РФ и не менее 79 единиц техники.

Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Известно, что 7 марта на железнодорожные станции "Осиповичи-1" и "Полонка" прибыли два эшелона с техникой и контингентом ВС РФ. Первый был отправлен 6 марта со станции в Московской области, РФ. Он прибыл в Осиповичи 7 марта.

В эшелоне было 47 вагонов, из них:

5 пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ: примерно 250 человек);

3 крытых вагона (с снаряжением);

39 вагонов-платформ (с погруженной военной техникой)

Наблюдатели также зафиксировали, что среди техники было около 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон 6 марта уехал со станции в Смоленской области, РФ. Этот эшелон прибыл на станцию "Полонка" 7 марта. В составе было 49 вагонов, из них:

4 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ: до 200 человек);

5 крытых вагонов (с снаряжением);

40 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной военной техникой).

Кроме Осиповичи и Полонки также станцией назначения эшелонов из РФ является и Витебск.

"Речь идет о ротации находившегося на территории Беларуси военного контингента ВС РФ, учился на белорусских полигонах и с 25 февраля начал покидать Беларусь вместе со своей техникой. На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, видимо, также будут дислоцироваться на белорусских полигонах ", – говорят наблюдатели.

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Напомним, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко предупреждал, что в Беларуси количество оккупационных войск может несколько измениться.

У США сейчас нет разведданных, свидетельствующих о готовности войск Беларуси присоединились к участию в войне с россиянами против Украины. В то же время, режим Лукашенко продолжает предоставлять территорию РБ как плацдарм для оккупантов.

Глава МВД Игорь Клименко тоже убеждает, что сейчас угрозы повторного наступления РФ на север Украины не наблюдается. По его словам, силы обороны делают все возможное для того, чтобы в случае любого экстремального случая как можно быстрее принять меры и остановить агрессора.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сейчас ничего не может сделать Украине, поскольку вдоль нашей границы с Беларусью возведены оборонительные сооружения.

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