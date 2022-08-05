В Беларусь прилетел российский Ил-76, который, вероятно, подвез новую партию ракет – мониторинговая группа

По данным мониторинговой группы, грузовой самолет Российской Федерации предположительно привез новую партию ракет.

Об этом говорится на официальной странице мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в телеграммах.

Также читайте Беларусь снова продлила военные учения вблизи границ Украины

"Сегодня, 5 августа, в районе 20:26 в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-76604. Пока неизвестно, привез ли что-нибудь этот борт или нет, однако нельзя исключать, что самолет полностью мог привезти новую партию ракет", — говорится в сообщении.

Примечательно, что сразу после приземления самолета в северо-западных областях Украины объявлена воздушная тревога. Первое сообщение о ракетной опасности появилось в 21:38. Тревога все еще звучит. Призываем не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.

По состоянию на 22.10 сигнал воздушной тревоги отменен.

Отметим, что по состоянию на утро пятницы, 5 августа, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Белоруссия продолжает проверять боевую готовность своих войск.

Противно рядом находиться! Польша объявила бойкот всему русскому и белорусскому.

Читайте также: