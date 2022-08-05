В Беларусь прилетел российский Ил-76, который, вероятно, подвез новую партию ракет – мониторинговая группа

Вечером 5 августа в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 воздушно-космических сил Российской Федерации.
По данным мониторинговой группы, грузовой самолет Российской Федерации предположительно привез новую партию ракет.
Об этом говорится на официальной странице мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в телеграммах.
"Сегодня, 5 августа, в районе 20:26 в Гомеле приземлился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-76604. Пока неизвестно, привез ли что-нибудь этот борт или нет, однако нельзя исключать, что самолет полностью мог привезти новую партию ракет", — говорится в сообщении.
Примечательно, что сразу после приземления самолета в северо-западных областях Украины объявлена воздушная тревога. Первое сообщение о ракетной опасности появилось в 21:38. Тревога все еще звучит. Призываем не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.
По состоянию на 22.10 сигнал воздушной тревоги отменен.
Отметим, что по состоянию на утро пятницы, 5 августа, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Белоруссия продолжает проверять боевую готовность своих войск.