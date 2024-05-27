Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Беларусь прилетели еще шесть вертолетов российской армии: что об этом известно

В Беларусь прилетели еще шесть вертолетов российской армии: что об этом известно

Фото: соцмережі

Всего на аэродроме сейчас восемь российских вертолетов.

В Беларусь прилетели еще шесть вертолетов российской армии. Накануне утром стало известно, что там приземлились еще два Ми-24 и Ми-8.

Об этом пишет телеграмм-канал "Белорусский Гаюн".

Как отмечается, армия РФ переправила в Беларусь на аэродром "Барановичи" шесть вертолетов. Утром 25 мая туда предварительно прибыли еще два Ми-24 и Ми-8. Всего на аэродроме сейчас восемь российских вертолетов.

“Впоследствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолетов. По уточненным данным, суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сище прибыло восемь вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ”, — пишет телеграмм-канал.

Общее в "Барановичах" находятся:

  • Два разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ.
  • Минимум четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ.
  • Восемь вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Напомним, что в субботу, 25 мая, на белорусский аэродром "Барановичи" прилетели первые с августа 2023 года российские вертолеты.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Следующая публикация