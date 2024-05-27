В Беларусь прилетели еще шесть вертолетов российской армии: что об этом известно

Всего на аэродроме сейчас восемь российских вертолетов.

В Беларусь прилетели еще шесть вертолетов российской армии. Накануне утром стало известно, что там приземлились еще два Ми-24 и Ми-8.

Об этом пишет телеграмм-канал "Белорусский Гаюн".

Как отмечается, армия РФ переправила в Беларусь на аэродром "Барановичи" шесть вертолетов. Утром 25 мая туда предварительно прибыли еще два Ми-24 и Ми-8. Всего на аэродроме сейчас восемь российских вертолетов.

“Впоследствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолетов. По уточненным данным, суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сище прибыло восемь вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ”, — пишет телеграмм-канал.

Общее в "Барановичах" находятся:

Два разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ.

Минимум четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ.

Восемь вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Напомним, что в субботу, 25 мая, на белорусский аэродром "Барановичи" прилетели первые с августа 2023 года российские вертолеты.

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