В Беларусь прилетели истребители и прибыла новая техника и солдаты: как изменилась военная активность за выходные

В частности, на аэродром "Барановичи" прилетели 8 истребителей Су-34 и Су-30 ВКС РФ.

Россия продолжает привозить в Белоруссию свою военную технику и личный состав. В частности, за выходные 14-15 января в РБ зафиксировали новые эшелоны и прибытие истребителей Военно-космических сил (ВКС РФ).

Как изменилась военная активность за выходные, 14-15 января, – зафиксировала мониторинговая группа "Белорусские Гаюн".

Авиаактивность

Наблюдатели выяснили, что на аэродром "Барановичи" прилетели 8 истребителей Су-34 и Су-30 ВКС РФ. Борты прилетели к участию в совместных лётно-тактических учениях ВС РБ и ВС РФ, стартовавших 16 января. Вчера на аэродром "Барановичи" прилетали и еще 4 военно-транспортных самолета: Ан-12 и Ан-26 ВКС РФ. Есть основания полагать, что они могли привезти боеприпасы для истребителей.

Железнодорожная активность

Также продолжались перемещения техники ВС РФ по железной дороге, хотя их интенсивность по сравнению с предыдущими днями несколько снизилась. Эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ фиксировались в Барановичах, Слониме, Гомеле и на перегоне Житковичи-Гомель.

ФОТО: Военная активность в Беларуси/Белорусский Гаюн

Подтвердились данные о прибытии в Беларусь двух эшелонов ВС РФ 11 и 12 января на ст. РФ. 11 января из РБ выбыло не менее 37 единиц техники и 200 человек личного состава", — зафиксировал паблик.

Кроме того, зафиксирован проезд эшелона ВС РБ в направлении Лунинец → Брест, который, вероятно, принадлежит 103 овдбр. В составе – 12 БТР-80, 1 БРДМ «Кайман», 2 МАЗа и пассажирские вагоны. На технике был знак распознавания – красный квадрат.

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Перемещение по дорогам

Авторы мониторинговой группы заметили несколько небольших колонн с техникой ВС РФ (до 12 машин) в движении по трассе М1 в направлениях: Дзержинск → Столбцы, Толочин → Орша, Столбцы → Минск и на МКАД-2 → М1 (в направлении Жодино). Единичные машины также фиксировались в Бресте и Минске.

В Беларусь за выходные прибыло:

Авиация – 8 Су-34 и Су-30 ВКС РФ,

Личный состав – 200 человек,

Техника — не менее 91 ед.

Напомним, в Беларуси 16 января стартовали совместные военные учения с российской авиацией, во время которых будут задействованы все полигоны и аэродромы.

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