В Беларусь прилетели российские бомбардировщики Су-34: какая опасность существует для украинцев (фото)

В Беларусь на так называемые "военные учения" прибыли российские бомбардировщики Су-34.

Об этом информирует Sputnik Беларусь.

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"Российские авиаподразделения начали прибывать в страну для участия в обучении как минимум с 8 января. Само учение происходит с 16 января по 1 февраля. Главная цель обучения, как отметили в ведомстве Минобороны — повышение оперативной совместимости во время совместного выполнения учебно-боевых задач", – пишет белорусское СМИ.

Как видно из опубликованных фото, российских пилотов в Беларуси ждали и приняли с большими почестями. Их встретили с хлебом-солью.

Фото: Минобороны Беларуси

Добавим, что жителей Ровенской области предупредили об опасности из-за авиаобучения России и Беларуси. Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль предупредил, что один из таких тренировочных полетов может стать нетренировочным.

Что происходит в Беларуси

Напомним, в понедельник, 16 января, начались совместные учения России и Беларуси. Ожидается, что обучение продлится до 1 февраля. Перед этим в Беларуси взялись срочно модернизировать казармы для российских летчиков.

По состоянию на 16 января Украина не фиксировала увеличение группировок российских и белорусских войск на территории РБ вблизи границ. Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко указал, что также еще не было никаких мер в рамках объявленных совместных авиаучений России и Беларуси.

Как пишут западные СМИ, для новой атаки со стороны Беларуси вооруженные силы России еще недостаточно сильны. По данным Welt, в настоящее время в Беларуси находится около 13 тысяч российских военных. Для наступления, которое не закончилось для Путина сразу поражением, РФ понадобится многократное количество войск.

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