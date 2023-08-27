В Беларусь прилетели военные из Кыргызстана и Таджикистана: что задумал Лукашенко

Военные учения стран ОДКБ состоятся в Беларуси с 1 по 6 сентября.

В Беларусь прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана для участия в военных учениях "Боевое братство-2023".

Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусские Гани".

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Отмечается, что военные учения стран ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — ред.) состоятся в Беларуси с 1 по 6 сентября.

"В ходе учений будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей. Участвующие в учениях военные контингенты начнут перебазироваться в Беларусь с 25 августа", — информировали ранее Белорусский Гаюн.

По данным мониторингового канала, военный контингент из Кыргызстана и Таджикистана прилетел в Беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850), приземлившегося на аэродроме "Барановичи" в 13:30.

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