В Беларусь прилетело значительное количество военно-транспортных самолетов РФ: есть ли опасность для Украины

За последние 13 часов к белорусскому аэродрому в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации Ил-76МД. Они могли привезти как технику, так и мобилизованных россиян.

Об этом сообщает мониторинговая группа " Белярусский Гаюн", отслеживающая военную активность.

По данным паблика, это борта из рег. номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772. Они начали прилетать в Беларусь с 4 утра, а последний (RF-76772) приземлился в Мачулищах в 18:17 по минскому времени.

"Все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно – пока неизвестно. Нельзя исключать, что может идти как доставка техники, так и ротация-подвоз мобилизованных. Если мы говорим о привозе в страну солдат ВС РФ, то речь может идти о максимуме 1 470 солдат, поскольку максимальная вместимость каждого из Ил-76МД - 245 человек", - отмечают авторы телеграмм-канала.

Беларусь готовится к войне

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим 30 декабря сообщил, что военные РБ и России готовятся к войне. Он отметил, что присутствие российских солдат в Беларуси – это главный риск. Пока оккупационные войска будут находиться на территории РБ, будет существовать угроза наступления на Украину.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что уровень угрозы наступления со стороны Беларуси растет. Но, как уверяет украинское военное руководство, ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Между тем, министр обороны Алексей Резников отмечает, что риск участия военнослужащих вооруженных сил Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Впрочем, это не в интересах руководства республики.

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