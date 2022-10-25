В Беларусь продолжают активно прибывать эшелоны российской техники: что сейчас происходит в РБ

В Беларуси в последствии наблюдается активность передвижения военной техники армий РФ и РБ.

За сутки в Беларуси была отмечена выгрузка двух эшелонов Вооруженных сил Российской Федерации, движение МАЗ, УАЗ, Уралов и другой техники армий Беларуси и РФ, а также активность авиации.

Об этом свидетельствует мониторинг военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 24 октября, сообщает "Беларуски Гаюн".

Так, 23 октября на железнодорожной станции "Осиповичи" стоял товарный эшелон, в составе которого было два САУ и два БТР.

Также читайте В Беларуси зафиксировали отвод войск из приграничных районов (карта)

Было отмечено, что на железнодорожную станцию "Лосвидо" прибыл эшелон ВС РФ : более 15 бензовозов, танк Т-72Б3, несколько МТ-ЛБ, тентовые КамАЗы, БТР-80, САУ 2С19 "Мста-С", тралы.

Кроме того, утром-днем на железнодорожной станции "Полонка" производилась выгрузка двух эшелонов. Первый эшелон ВС РФ: 4 РСЗО "Ураган", 3 ТЗМ к ним, 2 МТ-ЛБ, несколько БТР, 2 Урала (Кунг) и 2 бортовых Урала, не менее 2 БМП.

Второй эшелон ВС РФ: 5 командно-штабных машин Р-149БМР, БТР-80, 4 БТР-60, 3 БМП, 2 Урал 43206-0551, 2 тентовых Урала, 2 Урал "Торнадо", бензовоз, бронемашина, 4 тентовых КамАЗа, 6 бортовых КамАЗов, 8 КамАЗов (Кунг), УАЗ 39621, 8 грузовых вагона и 1 пассажирский.

В 17:00 с железнодорожной станции Жодино" к железнодорожной станции "Колодищи" двигался эшелон ВС РФ: 7 Уралов тентов, 2 бортовых Урала, Урал (Кунг), бортовой КамАЗ, 6 гаубиц "Мста-Б", 12 пушек 2А36 Б", БТР-80, 3 УАЗа "Патриот", 4 пассажирских вагона и 3 грузовых вагона.

Тот же эшелон двигался в 18:30 с железнодорожной станции "Мачулищи" к железнодорожной станции Колядичи".

В 09:05 по трассе М5, п. Привольный (Минский район, Минская область) — а.м. Пуховичи (Минская область), двигался МАЗ Вооруженных Сил Беларуси.

В 09:20 по направлению Барановичи – аэродром "Барановичи" двигался тентовый Урал ВС РБ.

Активность двух истребителей зафиксировали на аэродроме "Барановичи" в 13.05. Аэродром "Барановичи". Сели они в 14:36.

Также днем в 13:05 с аэродрома "Мачулищи" влетел истребитель Миг-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92333. В 14:50 он сел на том же аэродроме.

В 10:00 в Минске, пр-т Партизанский — пересечение трасс М4 и М9, заметили движение тягача МЗКТ с балластом.

Также тентовый Урал, два бортовых Урала, кран на базе Зил-131 и УАЗ 469 ВС РБ, двигавшиеся из Минска в направлении трассы М9, видели в 10:00-19:00.

В 10:30 в Минске, трасса М9, микрорайон Степянка – микрорайон Ангарская, видели движение тентового МАЗ и УАЗ 3303 ВС РБ.

Кроме того, зафиксировали, что с аэродрома "Зябровка" на мероприятие в 12:30 летел Ми-8 ВВС РБ. Уже в 13:25 его заметили по направлению Петриков – запад.

Другая военная активность:

10:30–13:00. Минск, трасса М9 –ул. Франциска Скорины. Двигались Урал (Кунг), 2 бортовых Урала и УАЗ 469 ВС РБ.

13:25. Минск, микрорайон Дражня. Замечен учебный Урал ВС РБ.

17:35. Минск, пр-т Партизанский – пересечение трасс М4 и М9. Двигались 2 УАЗа 39621 ВС РБ.

10:40. На пересечении трасс М10 и Р6. Замечены Газ-66 и 2 МАЗа ВС РБ.

10:50. Трасса М1, пересечение трасс М1 и М2 – п. Привольный (Минский район, Минская область). Двигались 2 бензовоза ВС РБ.

16:15. Трасса М1, пересечение трасс М1 и М2 – п. Привольный (Минский район, Минская область). Двигались РРС Р-414МБРП "Сосна-2" и аппаратная связь Р-414МБРП-А ВС РБ.

двенадцать часов. Гомель – юго-восток. Летел Ми-8 ВВС РБ.

14:00. Солигорск. Замечено Ми-8 ВВС РБ.

14.00. Трасса Р53, Борисов (Минская область) — Жодино (Минская область). Двигались 2 тентовые МАЗы ВС РБ.

14:15. Трасса Р53, Борисов (Минская область) — Жодино (Минская область). Двигался тентовый МАЗ с опасным грузом ВС РБ.

17:00. Гомель, пр-т Победы. Замечено УАЗ 39621 ВС РБ.

Участие Беларуси в войне против Украины

Беларусь фактически участвует в войне против Украины с 24 февраля. С территории РБ шли в наступление российские войска, а также оттуда запускались по Украине ракеты РФ.

Около полугода у границы с Украиной продолжаются систематические учения на территории Беларуси. А 4 октября сам диктатор Лукашенко признался, что не скрывает участия Беларуси в войне против Украины. В тот же день диктатор Беларуси поручил проверить находящийся в запасе военнообязанный состав армии РБ.

Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют, что на авиабазу в Беларуси "Зябровка", которая у границы с Украиной, за последние два месяца перебросили дополнительную военную технику. В частности, стало больше и военных грузовиков, и российских военных, выросла и территория самого военного городка.

А 20 октября Генштаб ВСУ предупредил о растущей угрозе наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать мероприятие белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

Читайте также: