В Беларусь прямо сейчас прилетают российские истребители МиГ-носители гиперзвуковых "Кинжалов"

В Беларусь днем 13 декабря начали прилетать российские МиГ-31К.

Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Первый истребитель с регистрационным номером RF95194 вошел в воздушное пространство Беларуси в 15:06. Через несколько минут, в 15:11, в РБ прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92445.

Третий МиГ с регистрационным номером RF-92215 вошел в воздушное пространство Беларуси в 15:20.

По данным наблюдателей, МиГ-31К направляется на военный аэродром в Мачулищах.

По состоянию на 15:22 в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за активности вражеской авиации. Украинцев призывают оставаться в укрытиях.

Отметим, что МиГ-31К - потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинская ПВО не может перехватить.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что объявлять воздушную тревогу могут и в случае возможного применения россиянами баллистических ракет или иного вооружения. По его словам, такие ракеты ПВО не может сбивать, их нужно уничтожать на старте.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что украинцам следует быть готовыми к новым ударам РФ. Он уточнял, что для обстрелов центральных и западных областей Украины россияне чаще используют именно высокоточные ракеты, как, например, Х-101, "Калибр", Х-555 и "Искандеры".

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