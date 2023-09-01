В Беларусь везут российские ядерные боеголовки, но есть нюанс — Буданов

Ядерные боеголовки к тактическому ракетному комплексу "Точка-У", которые Кремль отправляет в Беларусь, снимают со складов "Росатома", где они ждали своей очереди на утилизацию.

Об этом в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, Москва с помощью государства-сателлита решает вопросы утилизации старого советского ядерного оружия.

“Сейчас в “Росатоме” [ядерные боеголовки в “Точку-У”] с утилизации снимают. Из складов "Росатома", не военных арсеналов, [их] получают, продлевают [им] ровно на год срок годности, просто написав, что еще на год можно, и — загоняют в Беларусь”, — заметил Кирилл Буданов.

С помощью таких манипуляций, считает глава ГУР, Москва на средства "белорусских партнеров" надеется избавиться от устаревшего оружия.

"Через год они же зададут вопрос: знаете, ну, срок же истек", — пояснил Буданов.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ядерные боеголовки в Беларуси являются так называемым "сдерживанием" Запада.

Читайте также: