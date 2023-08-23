В Беларусь впервые за последний месяц прибыл российский военный самолет: подробности

В Беларусь в среду, 23 августа, впервые за последний месяц прибыл российский военно-транспортный самолет ИЛ-76. Он приземлился на аэродроме "Мачулищи" в 20:55.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

В Мачулищи борт прибыл 23 августа в 20:55. Аналитики отмечают, что это произошло впервые за последний месяц. Они отмечают, что прибытие российского военного борта совпало с днем падения бизнес-джета террориста Евгения Пригожина.

"Пока нужно внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК "Вагнер" в с. Цель, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Напомним, в РФ разбился самолет, который мог принадлежать Пригожину. Впоследствии в Росавиации заявили, что террорист Евгений Пригожин числился в списке пассажиров упавшего в Тверской области самолета.

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