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В Беларусь второй раз за месяц прибыл Лавров: с кем планирует встретиться прихвостень Путина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
1 мин
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В Беларусь второй раз за месяц прибыл Лавров: с кем планирует встретиться прихвостень Путина

Лавров прибыл во Дворец Независимости в Минске.

Утром четверга, 19 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров второй раз за месяц прибыл в Беларусь.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Согласно информации, российский министр приехал во Дворец Независимости в Минске – это резиденция самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко. Пока ни российская, ни белорусская стороны не раскрывають больше деталей.

Ранее в российском МИДе сообщали, что прихвостень Путина прибудет в Минск, чтобы провести переговоры с представителями МИД Беларуси.

Напомним, 19 декабря 2022 года российский президент-диктатор Путин впервые с 2019 года приехал с визитом в Минск. Вместе с ним находились министр обороны России Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Дата публикации
Просмотры
545
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