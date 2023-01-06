В Беларусь за день прибыло еще три эшелона с российской техникой: что известно

В течение дня 6 января в Беларусь из России прибыли три эшелона с техникой вооруженных сил РФ.

Среди прибывшей в Беларусь российской техники заметили Уралы, Камазы, БТРы, бензовозы, а также вагоны с личным составом.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Беларускі Гаюн.

Так, в 07:30 6 января на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский р-н, Брестская обл.) прибыл эшелон, в котором располагалось примерно 30 вагонов-платформ с колесной техникой, 4 крытых вагона и 2 пассажирских вагона с личным составом. Среди техники отмечены Уралы, Камазы, БТРы, бензовозы.

Беларускі Гаюн отметил, что этот эшелон выехал еще 3 января в 14:50 с железнодорожной станции Кантемировка (Воронежская обл., РФ), которая находится в приграничной области с Луганской областью Украины.

Стоит отметить, что в городе Богучар Воронежской области дислоцируются 262 базы хранения и ремонта военной техники (танковая), а также одна отдельная танковая бригада (создана в 2015 году). Расстояние от Богучара до станции Кантемировка составляет около 60 км. Можно предположить, что Россия:

перекидывает часть своих подразделений от границы с Украиной в РБ, или речь идет о переброске других подразделений ВС РФ на территорию РБ.

Кроме того, также известно, что утром 6 января на железнодорожную станцию Слоним (Гродненская обл, Беларусь) прибыл еще один эшелон с техникой ВС РФ, в составе было около 27 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Кроме того, был замечен и 3-й эшелон. По информации мониторингового ресурса, он прибыл в Барановичи. Среди техники было замечено около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z".

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