В Беларуси армейцам передают новые образцы специальной военной техники: стали известны детали

Белорусским вооруженным силам передали новые образцы специальной военной техники.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Сказано, что техника была передана 228 отдельному полку радиоэлектронной борьбы (город Полоцк, Витебская область) и 10 отдельному батальону радиоэлектронной борьбы (город Борисов, Минская область).

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" проанализировала опубликованные фото Минобороны Беларуси и установила, что Вооруженным силам РБ было передано не менее 6 единиц техники, среди которых:

станция помех УКВ связи Р-934УМ2 "Гроза-6" (на шасси автомобиля МАЗ).

пункт управления подразделениями радиоэлектронной борьбы Р-330КБ (на шасси автомобиля Урал).

станция Р-327 "Цветок" (на шасси автомобиля МАЗ).

комплекс радиомониторинга и подавление УКВ-связи "Щит МДМ" (на шасси автомобиля КамАЗ).

Напомним, 13 декабря в Беларуси началась внезапная "проверка боевой готовности" Вооруженных сил страны по поручению Лукашенко, поддерживающего Путина в войне против Украины.

Через несколько дней белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.

Угроза со стороны Беларуси

Учитывая последнюю активность в Беларуси в обществе возникли опасения из-за возможного нового возможного наступления. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовит около 200 тысяч новых военных и что у него нет сомнений, что армия РФ предпримет еще одну попытку наступления на Киев.

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Командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук заявил, что Украина готовится к тому, что войска России снова могут попытаться вторгнуться через Беларусь на северную границу Украины для наступления на Киев.

"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже... Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", — сказал Ковальчук.

Военный эксперт Сергей Грабский также считает, что Россия готовится к реваншу и может пойти в большое наступление зимой-весной 2023 года. В этом контексте он рассматривает направление Беларуси достаточно приоритетным.

В случае, если войска Лукашенко примут участие в войне против Украины, это уничтожит последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси, говорит генерал-майор СБУ Виктор Ягун. По его мнению, российское военное командование использует белорусские подразделения как пушечное мясо — в первых рядах наступления. Если они не сдадутся в плен, то будут уничтожены.

Сейчас признаков повторного наступления россиян на Киев в США не видят. Там заверили, что будут внимательно следить за ситуацией в ближайшее время.

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