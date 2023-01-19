В Беларуси ближе к границе с Украиной перебросили свои и российские боевые вертолеты (карта)

В частности, из белорусских Мачулищ в Лунинец перебазировались 11 российских вертолетов.

В Беларуси с самого утра 19 января наблюдалось увеличение авиаактивности, во время которой российские и белорусские боевые вертолеты с центральной части страны были переброшены в южную.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Там уточнили, что зафиксировано увеличение активности вертолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил России, вылетавших с аэродрома "Мачулищи" и в результате улетевших на аэродромы в Брестской области Беларуси. Речь идет об аэродромах "Барановичи", "Осовцы" и "Лунинец".

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Так, с аэродрома "Мачулищи" вертолеты взлетали с 08:25 до 10:56 и отправились на:

аэродром "Барановичи". Туда прибыли два вертолета: белорусский Ми-8 и один российский вертолет;

аэродром "Осовцы" – прибыли четыре белорусских вертолета Ми-24;

аэродром "Лунинец" – прибыли 11 российских вертолетов.

В то же время один белорусский вертолет Ми-8 вернулся из Боровцев в Мачулищи.

Карта: "Белорусский Гаюн"

Напомним, что в Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения. Утром 19 января на территории соседнего государства было зафиксировано увеличение авиационной активности.

Во время этих учений в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога, ведь с аэродрома в РБ взлетал российский МиГ-31К, который мог быть носителем ракет "Кинжал".

По оценкам украинской разведки по состоянию на 17 января, вероятность вторжения россиян с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

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