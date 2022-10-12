В Беларуси был замечен еще один эшелон с танками и грузовиками для российских вояк в Украине

Беларусь передает России расконсервированную технику. В направлении Украины следует еще 19 платформ, загруженных танками и "УРАЛами".

Беларусь продолжает поставлять технику России. Очередной эшелон с УРАЛами был замечен на пути в Луганск.

Об этом сообщает белорусский мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

В частности, 11 октября, группа из 19 загруженных платформ с расконсервированной военной техникой Беларуси отправилась с железнодорожной станции "Старые дороги" (Минская обл.) на станцию "Миллерово" (Ростовская обл, РФ) и дальше в направлении Луганска. Прибыть в украинский оккупированный Луганск эшелон должен примерно 19 октября.

"Беларусскі Гаюн" отмечает, что именно в городе Старые дороги расположена 288 база резерва автомобильной техники, где, вероятно, и были сняты с хранения по меньшей мере 28 грузовиков "Урал", которые заметили на пути в Украину. На эшелоне также удалось рассмотреть не менее 8 танков Т-72А.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь принялась ремонтировать технику российских оккупантов, пострадавшую от украинских защитников.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко заявил о военной угрозе своей стране и обвинил Украину в подготовке наступления. Украинские официальные лица и эксперты говорят, что белорусы оказались в заложниках двух диктаторов — Лукашенко и Путина.

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