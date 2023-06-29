В Беларуси быстрыми темпами строят большой военный лагерь: спутниковые снимки NYT это подтверждают

Пока неизвестно, кто именно там будет располагаться и будет ли вообще.
В Беларуси под Осиповичами на территории бывшей воинской части, где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ, начаты работы по оборудованию большого военного лагеря.
Об этом свидетельствуют свежие спутниковые фото, сообщает и публикует фотомониторинговый канал "Белорусские Гаюн".
"В последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой. По разным данным, работы начались в воскресенье (25.06) или в понедельник (26.06) ", — говорится в сообщении.
По данным ТГ-канала, рабочие строят нары и туалеты, положили новый асфальт, проводят ЛЭП, идет строительство двухуровневых нар с дерева, генеральная уборка территории, собирают лавки и столы, устанавливают палатки.
Мониторинговый канал подчеркивает, что по сравнению с снимками 9 и 27 июня, можно заметить изменения минимум в 6 областях на территории бывшей ВЧ. По меньшей мере, точно проходит уборка территории, а между казармами, где раньше был песок, теперь его нет. В северной части видны и признаки работ.
На Фото за 27 июня видно, что устанавливают палатки, то по предположениям автора канала идет оборудование большого палаточного лагеря.
"Пока неизвестно, кто именно там будет располагаться и вообще будет ли. Сами работы и текущие спутниковые снимки не свидетельствуют о том, что там будет дислоцироваться ППК "Вагнер". Так же, как об этом не свидетельствуют и распространенные сведения о якобы срочных заказах на производство мебели" и оборудование для военных", — говорится в сообщении.
Также там добавили, что сейчас это единственное место в Белоруссии, где подтверждено проведение работ. По неподтвержденной информации, полевые лагеря могут появиться в Гродненской, Минской и Витебской областях.
После этого NYT опубликовало новые спутниковые снимки строительства лагеря под Осиповичами у белорусского села Цель. Фото сделано компанией Planet Labs в понедельник, 27 июня. На них еще четче видны изменения на территории бывшей части и появившиеся ряды повторяющихся объектов, которые вполне могут быть палатками.
Кроме того, западное издание приводит сравнение спутниковых снимков за 24 и 27 июня, на которых видны определенные объекты. Это полностью подтверждает информацию, что работы начались в воскресенье (25.06) или в понедельник (26.06).
Для подтверждения своей информации NYT опубликовал снимок в высоком разрешении этой же территории за 15 июня, где видно, что тогда никаких работ там не было.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Беларуси возле села Цель Осиповичского района ремонтируют заброшенную военную часть для бойцов ППК "Вагнер". Об этом сообщало издание "Зеркало". Белорусские чиновники эти данные не опровергли, не подтвердили.
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