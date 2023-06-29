В Беларуси быстрыми темпами строят большой военный лагерь: спутниковые снимки NYT это подтверждают

Пока неизвестно, кто именно там будет располагаться и будет ли вообще.

В Беларуси под Осиповичами на территории бывшей воинской части, где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ, начаты работы по оборудованию большого военного лагеря.

Об этом свидетельствуют свежие спутниковые фото, сообщает и публикует фотомониторинговый канал "Белорусские Гаюн".

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"В последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой. По разным данным, работы начались в воскресенье (25.06) или в понедельник (26.06) ", — говорится в сообщении.

По данным ТГ-канала, рабочие строят нары и туалеты, положили новый асфальт, проводят ЛЭП, идет строительство двухуровневых нар с дерева, генеральная уборка территории, собирают лавки и столы, устанавливают палатки.

Мониторинговый канал подчеркивает, что по сравнению с снимками 9 и 27 июня, можно заметить изменения минимум в 6 областях на территории бывшей ВЧ. По меньшей мере, точно проходит уборка территории, а между казармами, где раньше был песок, теперь его нет. В северной части видны и признаки работ.

На Фото за 27 июня видно, что устанавливают палатки, то по предположениям автора канала идет оборудование большого палаточного лагеря.

"Пока неизвестно, кто именно там будет располагаться и вообще будет ли. Сами работы и текущие спутниковые снимки не свидетельствуют о том, что там будет дислоцироваться ППК "Вагнер". Так же, как об этом не свидетельствуют и распространенные сведения о якобы срочных заказах на производство мебели" и оборудование для военных", — говорится в сообщении.

Также там добавили, что сейчас это единственное место в Белоруссии, где подтверждено проведение работ. По неподтвержденной информации, полевые лагеря могут появиться в Гродненской, Минской и Витебской областях.

После этого NYT опубликовало новые спутниковые снимки строительства лагеря под Осиповичами у белорусского села Цель. Фото сделано компанией Planet Labs в понедельник, 27 июня. На них еще четче видны изменения на территории бывшей части и появившиеся ряды повторяющихся объектов, которые вполне могут быть палатками.

Кроме того, западное издание приводит сравнение спутниковых снимков за 24 и 27 июня, на которых видны определенные объекты. Это полностью подтверждает информацию, что работы начались в воскресенье (25.06) или в понедельник (26.06).

Фото с 27 июня, на котором видны быстрые темпы строительства военной палатки / Фото: nytimes.com

Для подтверждения своей информации NYT опубликовал снимок в высоком разрешении этой же территории за 15 июня, где видно, что тогда никаких работ там не было.

Фото за 15 июня, на котором видно, что на территории ВЧ еще было пусто / Фото: nytimes.com

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Беларуси возле села Цель Осиповичского района ремонтируют заброшенную военную часть для бойцов ППК "Вагнер". Об этом сообщало издание "Зеркало". Белорусские чиновники эти данные не опровергли, не подтвердили.

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