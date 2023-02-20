В Беларуси формируют "народное ополчение": глава Минобороны Хренин сообщил о 100-150 тысячах людей

По словам министра, такие "народные ополченцы" будут особенно востребованы в сельской местности. Они помогут местным властям "поддержать порядок в ситуации, когда не исключена деятельность диверсантов".

В РБ намерены сформировать так называемое "народное ополчение". Минск хочет заставить вступить в отряды 100-150 тыс. белорусов.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина.

По словам Хренина, численность "добровольцев", которые вступят в народное ополчение, может быть и более 150 тыс. человек.

"Мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины", – рассказал Хренин.

Он также отметил, что следит за ходом "конфликта на юге (в Украине – ред.) и видит потребность в таком составе".

"Такой организм, в дополнение к системе, обеспечит обороноспособность нашей страны", — добавил Хренин.

Накануне правительство Беларуси приняло решение о выслании дипломатов Польши из Гродно и Минска.

Читайте также: