В Беларуси главный соперник Лукашенко на выборах Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы

В Беларуси главный соперник Лукашенко на выборах Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы

Бабарико инкриминируют отмывание средств.

Верховный суд Беларуси 6 июля приговорил белорусского оппозиционера, которого не допустили к президентским выборам в 2020 году, Виктора Бабарико до 14 лет лишения свободы.

Об этом сообщает БЕЛТА.

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Также суд назначил оппозиционеру штраф в размере 5 тысяч базовых величин (54 083,69 грн) и запретил занимать руководящие должности в течение пяти лет. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Как известно, Виктор Бабарико возглавлял "Белгазпромбанк". В мае 2020 года он покинул пост и заявил о желании участвовать в выборах. Бабарико называли основным конкурентом Александра Лукашенко. Однако 18 июня 2020 года его задержали.

Его обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Прокуратура просила приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы. Сам Виктор Бабарико заявляет, что дело против него является политически мотивированным.

Напомним, в Беларуси из-за задержания Бабарико и Валерия Цепкало начались протесты. Кроме того, для выборов президента решили объединиться штабы трех оппозиционных кандидатов — зарегистрированной кандидата Светланы Тихановской и незарегистрированных Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

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