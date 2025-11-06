В Беларуси горел НПЗ "Нафтан" (видео)

Реклама

В Беларуси 6 ноября вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе ОАО «Нафтан» в Новополоцке. Загорелось дизельное топливо на технологической установке.

Об этом сообщило белорусское Министерство чрезвычайных ситуаций.

«Подразделения МЧС работают по сообщению о возгорании дизельного топлива технологической установки на отметке 20 м на территории ОАО „Нафтан“ в Новополоцке», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают 17 единиц техники и более 70 человек личного состава МЧС.

Впоследствии в ведомстве проинформировали, что пожар на технологической установке ликвидировали. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представители объекта и работники МЧС. Была организована подача в зону аварии инертных газов для разведения горючих веществ и материалов. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов.

К слову, накануне руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что после ночной атаки неизвестных дронов в России остановились сразу два нефтяных предприятия: нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ.

Кроме того, после атаки украинских дронов экспорт нефтепродуктов остановил порт в российском Туапсе. По данным Reuters, во время удара в порту находились три танкера для загрузки. Из-за повреждения портовой инфраструктуры также прекратил переработку НПЗ в Туапсе, который экспортирует продукцию в Китай, Турцию и другие страны.