В Беларуси готовятся к мобилизации: закупают валенки, лыжи и алюминиевые ложки

В Гомельской области Беларуси закупается оборудование, которое может быть использовано для создания военно-полевого лагеря примерно на тысячу человек.

Об этом сообщает местное издание "Флагшток".

Закупки производит госпредприятие "Акваланг", занимающееся мобилизационной подготовкой. Очевидно, там уверены, что военный успех белорусским бойцам смогут обеспечить валенки, а также не слишком военный вид транспорта – лыжи. Ведь именно эти категории внесены в список закупок.

По информации издания, ранее ГП "Акваланг" получило из областного бюджета около 2 млн белорусских рублей (около 800 тыс. долл.).

Так, до конца 2022 года планируется закупить:

около 50 армейских палаток разного типа с утеплителем, полом и дымоходом;

64 армейские печи для размещения в палатках;

1090 пар валенок;

1090 пар резиновых сапог;

40 комплектов лыж;

974 спальных мешка;

974 термоизоляционных коврика;

943 алюминиевые ложки;

373 саперные лопатки;

47 маскировочных сеток;

70 радиостанций.

Напомним, что в Барановичах (РБ) военкомат вызывает всех военнообязанных на "плановую проверку" учетных данных, проводимую по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

По данным Генштаба ВСУ, около 15 тыс. белорусских военных готовы принять участие в войне против Украины из-за высокого денежного довольствия.

Сам Лукашенко опровергает, что белорусские войска могут вступить в войну против Украины на стороне России. В то же время, диктатор говорит, что никогда не отказывалась от участия в так называемой "СВО".

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