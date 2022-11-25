В Беларуси готовятся к мобилизации: закупают валенки, лыжи и алюминиевые ложки

Вероятно, в Гомельской области РБ планируют создать военно-полевой лагерь.
В Гомельской области Беларуси закупается оборудование, которое может быть использовано для создания военно-полевого лагеря примерно на тысячу человек.
Об этом сообщает местное издание "Флагшток".
Закупки производит госпредприятие "Акваланг", занимающееся мобилизационной подготовкой. Очевидно, там уверены, что военный успех белорусским бойцам смогут обеспечить валенки, а также не слишком военный вид транспорта – лыжи. Ведь именно эти категории внесены в список закупок.
По информации издания, ранее ГП "Акваланг" получило из областного бюджета около 2 млн белорусских рублей (около 800 тыс. долл.).
Так, до конца 2022 года планируется закупить:
- около 50 армейских палаток разного типа с утеплителем, полом и дымоходом;
- 64 армейские печи для размещения в палатках;
- 1090 пар валенок;
- 1090 пар резиновых сапог;
- 40 комплектов лыж;
- 974 спальных мешка;
- 974 термоизоляционных коврика;
- 943 алюминиевые ложки;
- 373 саперные лопатки;
- 47 маскировочных сеток;
- 70 радиостанций.
Напомним, что в Барановичах (РБ) военкомат вызывает всех военнообязанных на "плановую проверку" учетных данных, проводимую по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
По данным Генштаба ВСУ, около 15 тыс. белорусских военных готовы принять участие в войне против Украины из-за высокого денежного довольствия.
Сам Лукашенко опровергает, что белорусские войска могут вступить в войну против Украины на стороне России. В то же время, диктатор говорит, что никогда не отказывалась от участия в так называемой "СВО".
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