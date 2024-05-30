В Беларуси готовятся к переходу на "военное время": что происходит вблизи границы с Украиной

Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси проводит в приграничных регионах обучение спасателей для отработки межведомственного взаимодействия в случае объявления военного положения.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев заявил, что граничащая с Украиной Гомельская область Беларуси готова к переходу "на военное время".

Об этом пишет Belta.

Такое заявление чиновник сделал во время учений пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС, которые должны были проверить и усовершенствовать ресурсное обеспечение спасателей и межведомственное взаимодействие в условиях военного положения.

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и т.д. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время", – отметил Худолеев.

Чиновник добавил, что тренировки выявили направления, требующие ряда корректив и оперативного вмешательства руководства.

"Мы наработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы", – заявил он.

Худолеев рассказал, что в двухдневных тренировках принимали участие не только подразделения МЧС, но и все формирования гражданской обороны, отрабатывавшие действия при переводе страны на военное время.

Белорусский чиновник отметил, что Гомельская область стала уже третьим регионом, в котором прошли аналогичные тренировки.

Напомним, Беларусь и РФ начали совместные учения авиации. За действиями их военных следят украинские разведчики, "чтобы понимать, насколько они могут нести угрозу Украине".

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