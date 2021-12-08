В Беларуси хотят разрешить силовикам разгонять митинги с помощью оружия и военной техники

В Беларуси хотят разрешить силовикам разгонять митинги с помощью оружия и военной техники

Военнослужащим внутренних войск хотят позволить хранение и ношение оружия, и "применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков".

Палата представителей Беларуси (нижняя палата белорусского парламента) в первом чтении приняла законопроект об изменениях во внутренних войсках. Режим Лукашенко хочет разрешить использование военной техники и оружия для разгона митингов.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

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Военнослужащим внутренних войск хотят позволить хранение и ношение оружия, и "применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков".

Еще одна предлагаемая поправка — расширить применение оружия против женщин, инвалидов и несовершеннолетних. Пока что ВВ Беларуси могут стрелять в таких людей только в том случае, если они "осуществят вооруженное или групповое нападение".

Ранее Александр Лукашенко заявил о вероятности проведения досрочных президентских выборов в Беларуси.

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