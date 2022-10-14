В Беларуси идет скрытая мобилизация, а РФ перебрасывает своих военных: значит ли это, что Лукашенко готовится к нападению

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ситуация в Беларуси обостряется. Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко объявил скрытую мобилизацию в селах, а перед этим заявил о развертывании совместной региональной группировки войск с РФ.

Об этом военный эксперт сказал на своем Ютуб-канале.

"Ситуация на украинско-белорусской границе стабильная, без активных действий, но меняется ситуация в РБ. При чем очень резко и в худшую сторону. Сначала Лукашенко вроде бы объявил о введении в Беларуси контртеррористических мер, до этого Беларусь якобы находилась в условиях мирного времени. Просто военные проходили внезапную проверку боевой готовности, но затем он уточнил, что режим контртеррористической операции пока не введен. Однако объявлен режим повышенной контртеррористической опасности", — рассказал он.

Жданов подчеркнул, что на этом фоне Лукашенко объявляет скрытую мобилизацию в селах, которая будет проходить под видом проверки боевой способности войск. Интересно, что в первую очередь будут призывать военных со специальностями, дефицитными в российской армии.

Это будут элементы скрытой мобилизации. На первом этапе она не коснется больших городов. В первую очередь, будет мобилизовано сельское население, потому что в больших городах это может вызвать протесты. И он решил начать с малого. Наибольший акцент во время этой мобилизации они будут делать на те военные специальности, которые дефицитны в российской армии. Доукомплектование частей, по словам Лукашенко, вот это развертывание общих региональных войск РФ и Беларуси уже началось. Самое интересное - Лукашенко начинает рассылать повестки, Россия будет перебрасывать туди людей (по неофициальным данным, 20 тыс. россиян). Но пока наша разведка говорит, что на территории Беларуси находятся почти тысяча военных РФ", — добавил эксперт.

Напомним, что в Беларусь в ближайшие дни начнут прибывать подразделения российских войск в рамках региональной группировки войск. Об этом сообщили в Генштабе РБ. О каком количестве военных идет речь — пока неизвестно. С вновь прибывшими "мобиками" из РФ будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите так называемого Союзного государства.