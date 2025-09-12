В Беларуси исчез бывший политзаключенный Статкевич: он отказался покидать страну после освобождения

Николай Статкевич на оппозиционном митинге / © Associated Press

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич отказался покидать страну после формального помилования и освобождения 52 политзаключенных, которое совершил 11 сентября режим Лукашенко по просьбе Белого дома. Его дальнейшая судьба и местонахождение до сих пор неизвестны.

Об этом сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на пресс-конференцию белорусских оппозиционеров, которые после освобождения были депортированы в Литву.

Накануне всех освобожденных из тюрем в Беларуси политических заключенных привезли на литовскую границу для депортации из страны. Однако Статкевич категорически отказался выезжать.

Что произошло на границе

Как рассказал его соратник Евгений Вильский, политик заявил, что «чихать хотел на вашего колхозного лидера» и сам будет решать свою судьбу.

Попытки уговорить Статкевича перейти на литовскую сторону были тщетными.

«Было несколько попыток его уговорить: и американские дипломаты, и жена, и какая-то женщина. Мне дали пять минут, это была последняя попытка. Это происходило на пограничном переходе. Он отказался. Он считает, что Лукашенко не решает его судьбу. Он будет находиться там, где хочет, а хочет он быть в Беларуси», — сказал Вильский.

После того, как стало окончательно понятно, что Николай Статкевич не изменит своего решения, его увезли в неизвестном направлении. По словам Вильского, это сделали люди в масках, которые все время были рядом.

«Они стояли рядом, в трех метрах. Никто ему ничего не сообщал, куда повезут или что. Закончилось время и мы ушли, его повели в другую сторону», — рассказал он.

Где может быть Статкевич

Еще один белорусский оппозиционер Сергей Спарыш заявил, что со Статкевичем в Беларуси может произойти все что угодно.

«Теоретически он может быть даже не живой… Я пересекался с ним буквально сутки назад и он сказал: нация в Беларуси уже сформирована. А если есть нация, нужна борьба за государство, надо расширять пространство свободы. Нельзя бояться выходить за красные линии», — отметил он.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что обратилась к американским партнерам с просьбой выяснить ситуацию с Николаем Статкевичем.

«Нужно немного времени, чтобы узнать, что происходит с Николаем. Конечно, его судьба очень беспокоит», — сказала она.

Кто такой Николай Статкевич

Николаю Статкевичу 69 лет. Он находится в оппозиции с 1990-х годов.

Он был кандидатом в президенты во время выборов 2010 года, а после них получил шесть лет колонии по делу об организации протестов. Статкевич отказался писать прошение о помиловании, но Лукашенко досрочно освободил его в 2015 году.

В мае 2020 года, незадолго до президентских выборов в Беларуси, Статкевича задержали в Минске. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков.

Правозащитная группа «Вясна» утверждает, что он заболел пневмонией в 2022 году, перенес пять периодов одиночного заключения и был в разное время лишен права на свидания и посылки.

Напомним, 11 сентября стало известно, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко согласился освободить 52 политзаключенных.