В Беларуси "Искандеры" переместили ближе к границе Украины, вероятно, для нанесения ракетных ударов по западным областям

В Беларуси "Искандеры" переместили ближе к границе Украины, вероятно, для нанесения ракетных ударов по западным областям

Россия продолжает использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Враг переместил пусковые ракетные установки "Искандер" ближе к границе Украины — в район Лунинец Брестской области, в 50 км от Украины.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, перемещение " Искандеров " может означать увеличение ракетных ударов по западу Украины.

Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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"Произведено перемещение пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет "Исканде" в район Лунинец Брестской области. Не исключается их привлечение к поражению военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны", — сообщил Алексей Громов.

Он также заявил, что с 19 по 26 мая враг нанес 63 ракетных удара и 41 авиационный удар по объектам в разных городах Украины.

Напомним, Беларусь передаст России оружие и военную технику для войны против Украины. Военный эксперт Олег Жданов считает, что таким образом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко постарается не вступить в войну России против Украины.

Жданов: Украина может обстреливать Беларусь из-за ее помощи России в войне – ТСН

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