В Беларуси к пяти годам колонии приговорили экс-журналистку телеканала "Белсат"

Она получила пять лет колонии. Славникову обвинили по двум статьям – это грубое нарушение общественного порядка, а также создание экстремистского формирования.

Об этом сообщает "Белсат".

Славникова вместе с мужем Александром Лойко задержали в конце октября 2021-го в аэропорту Минска. Пара получила 30 суток административного ареста: 15 дней — за "распространение экстремистских материалов", а еще 15 — за "мелкое хулиганство". После этого Лойко добавили еще 15 дней ареста за "неподчинение сотрудникам милиции". В то же время журналистка стала подозреваемой по уголовному делу. Ее перевели в СИЗО.

В колонии она находилась девять месяцев. В апреле 2022-го белорусский Следственный комитет заявил о завершении расследования в отношении Ирины Славниковой. Ее обвинили в участии в акции протеста 30 августа 2020 года, которые происходили против режима диктатора Лукашенко.

Кроме того, по версии следствия, в 2020-2021 годах она "объединила группу граждан, которые под ее управлением и контролем создавали, а также размещали экстремистские материалы" на сайте "Белсат", который в Беларуси признали "экстремистским формированием". Впрочем, произошло это уже после задержания Славнковой – в ноябре 2021-го.

Как сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий заочный суд над покинувшими страну гражданами. Уголовные дела могут рассматриваться даже в том случае, если обвиняемый находится за пределами республики.

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