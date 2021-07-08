В Беларуси к журналистам "Нашей Нивы" пришли с обыском: редакция потеряла связь с главным редактором

Сайт издания недоступен.

К сотрудникам белорусского издания "Наша Нива" пришли с обыском.

Об этом написало издание в своем телеграм-канале.

Редакция также сообщает, что потеряла связь с главным редактором Егором Мартыновичем. Предполагают, что его могли задержать, поскольку читатели сообщили, что видели в доме, где он живет, людей в масках. В доме редактора Андрея Скурко также проводится обыск.

Позже министерство информации Беларуси сообщило, что заблокировало сайт "Нашей Нивы" по представлению Генпрокуратуры в связи с размещением запрещенной информации.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минировании самолета. Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя. В свою очередь, оппозиционные белорусские СМИ утверждают приказ поднять истребитель отдал сам Лукашенко, а командиру рейса, которым летел Протасевич, вероятно угрожали сбить самолет, если тот не изменит маршрут.

Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси — это смертная казнь. Протасевич неоднократно заявлял, что за ним следят. Сейчас он находится в Минске под домашним арестом.

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