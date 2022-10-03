В Беларуси Лукашенко объявил свою тотальную "мобилизацию": будут привлекать школьников, студентов и госслужащих

На поля будут "призывать" школьников, студентов, рабочих и госслужащих.

Об этом сообщает "Белта".

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо направить как можно больше людей на уборку урожая и другие работы, которые завершают сельскохозяйственный год.

"Для сельского хозяйства предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае. Поэтому разговоры о том, что где санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, не принимаются. Забудьте об этом", — сказал Лукашенко.

Напомним, украинские военные подготовились к возможному наступлению со стороны Белоруссии (фото).

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