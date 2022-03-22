В Беларуси массовый флешмоб: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России», - эксперт

В Беларуси массовый флешмоб: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России», - эксперт

В Беларуси проходит массовый флешмоб против участия в российско-украинской войне.

По всей стране расклеены листовки «Живи ради Беларуси, а не умирай ради России». Об этом заявила политический експерт Светлана Кушнир на своей странице в Facebook.

«Во дворах и подъездах, на досках объявлений беларусы расклеивают листовки: «Живи ради Беларуси, а не умирай ради России» с призывом любыми способами пытаться отказаться от мобилизации. Сябры говорят, что по Минску таких листовок - масса, а ваш тиранишка Лукашенко дает наказ коммунальщикам срывать и уничтожать их! Но что может сделать Рыгорович, если по всей Республике Беларусь начался массовый флешмоб против участия беларусов в войне на стороне РФ против Украины?» - написала Светлана Кушнир.

Она считает, что такой флешмоб может стать первым шагом к массовым протестам беларусов против войны, которую развязала в Украине Россия.

«Прозревайте, сопротивляйтесь, отказываетесь участвовать в кровавом преступлении Путина! Жыве Беларусь! Пусть это будет первым шагом к массовым протестам с осуждением войны России против Украины!! Боритесь, не идите умирать, не идите убивать украинцев!» - обращается к беларусам Кушнир.

20 марта в Генштабе Украины сообщили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. При этом, согласно социсследованиям, 97% граждан Беларуси негативно относятся к возможному участию Беларуси в этой войне на стороне РФ.