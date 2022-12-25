В Беларуси милитаризовали Дедов Морозов: подарки — на танках и вертолетах (видео)

Военное телевидение страны-сателлита РФ по случаю Рождества подготовило нагоняющий ужас ролик.
В воскресенье, 25 декабря, телекомпания Министерства обороны Беларуси опубликовала удивительное поздравление с Рождеством. В ролике люди в костюмах Дедов Морозов везут подарки белорусам боевой военной техникой.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "ВоенТВ"
“Равняйсь, смирно! Боевая задача – белорусов поздравить, подарки – доставить”, — строго обращается в начале праздничного ролика к выстроенным на плацу Дедам Морозам их командир.
Получив команду, они послушно разбегаются.
В следующих кадрах Деды Морозы на боевых вертолетах, танках и бронированных машинах выполняют поставленную задачу.
Некоторые из этих советских новогодних персонажей имели при себе традиционные мешки с подарками, но можно только догадываться, что именно привезут Деды Морозы военной техникой.
Напомним, в российском Белгороде Дед Мороз приехал на новогоднюю елку на БТР.
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