В Беларуси милитаризовали Дедов Морозов: подарки — на танках и вертолетах (видео)

В воскресенье, 25 декабря, телекомпания Министерства обороны Беларуси опубликовала удивительное поздравление с Рождеством. В ролике люди в костюмах Дедов Морозов везут подарки белорусам боевой военной техникой.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "ВоенТВ"

“Равняйсь, смирно! Боевая задача – белорусов поздравить, подарки – доставить”, — строго обращается в начале праздничного ролика к выстроенным на плацу Дедам Морозам их командир.

Получив команду, они послушно разбегаются.

В следующих кадрах Деды Морозы на боевых вертолетах, танках и бронированных машинах выполняют поставленную задачу.

Некоторые из этих советских новогодних персонажей имели при себе традиционные мешки с подарками, но можно только догадываться, что именно привезут Деды Морозы военной техникой.

Напомним, в российском Белгороде Дед Мороз приехал на новогоднюю елку на БТР.

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