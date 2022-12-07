В Беларуси могут ввести смертную казнь для чиновников и военных за "госизмену"

Новым законом планируется усилить ответственность за "сдерживание" и "демонстрацию решительной борьбы и предательством государству".

В Беларуси для чиновников и военных планируют ввести смертную казнь за "госизмену".

Об этом сообщает Палата представителей национальной безопасности Республики Беларусь.

Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым предлагают "предусмотреть возможность применения исключительной меры в виде смертной казни за измену государству, совершенному лицом на государственной должности, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего".

В законопроекте также говорится о применении штрафов и о задержании людей от 10 до 20 суток.

Напомним, в мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта.

Беларусь и война РФ против Украины

Беларусь продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся не менее 12 декабря.

В субботу, 3 декабря, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев отчитался, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, однако угрозы повторного наступления пока нет.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прилетел на переговоры к белорусскому коллеге Виктору Хренину. Как сообщают оборонные ведомства, Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

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