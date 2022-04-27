В Беларуси могут ввести смертную казнь за "покушение на совершение актов терроризма"

Депутаты Палаты представителей приняли в двух чтениях законопроект "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь".
Согласно законопроекту в Беларуси вводится смертная казнь за "покушение на совершение актов терроризма".
Об этом сообщила Палата представителей Telegram.
Отмечается, что проект Закона подготовлен "в целях сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью"
"Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении.
Глава Палаты представителей Владимир Андрейченко упомянул диверсии на железных дорогах, которые совершали "рельсовые партизаны".
Напомним, в России могут вернуть смертную казнь, в Кремле назвали условие ее восстановления.
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