В Беларуси могут ввести смертную казнь за "покушение на совершение актов терроризма"

В Беларуси могут ввести смертную казнь за "покушение на совершение актов терроризма"

Депутаты Палаты представителей приняли в двух чтениях законопроект "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Согласно законопроекту в Беларуси вводится смертная казнь за "покушение на совершение актов терроризма".

Об этом сообщила Палата представителей Telegram.

Отмечается, что проект Закона подготовлен "в целях сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью"

"Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении.

Глава Палаты представителей Владимир Андрейченко упомянул диверсии на железных дорогах, которые совершали "рельсовые партизаны".

Напомним, в России могут вернуть смертную казнь, в Кремле назвали условие ее восстановления.

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