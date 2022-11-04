В Беларуси может появиться ядерное оружие: оппозиция заявила о тренировках офицеров для этой работы

Уже идет подготовка к тому, чтобы тактические ядерные заряды могли появиться в Беларуси.

На территории Беларуси может появиться ядерное оружие и белорусские офицеры артиллерийских войск во время учений в России участвовали в подготовке, связанной с логистикой и хранением ядерных снарядов.

Об этом заявил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, сообщает "Эспрессо".

"К нам поступает информация о возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Уже идет подготовка к тому, чтобы тактические ядерные заряды могли появиться в Беларуси. Об этом говорили сами Путин с Лукашенко", – отметил оппозиционер.

"Последняя информация – офицеры белорусских артиллерийских войск находились на учениях в России, где они участвовали в подготовке, связанной с логистикой и хранением ядерных снарядов", – добавил Латушко.

В то же время, он выразил убеждение, что президент России Владимир Путин никогда не отдаст самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко контроль над ядерной кнопкой.

"Возникнет вопрос, что на территории Беларуси появится ядерное оружие и это будет большей угрозой для Украины и Запада. Запад должен ответить на два вопроса — готовы ли они сделать что-то, чтобы не допустить этого. И второй — если это произойдет, готовы ли они жить на пороховой бочке", – отметил оппозиционер.

Он также пояснил, что Лукашенко считает, что наличие ядерного оружия в Беларуси гарантирует ему правление до смерти. А для России это означает расширение сфер влияния, угрозы Западу, возможность размещения российских группировок в Беларуси и создание ядерного защитного зонта над ними.

"Худший вариант, когда ядерный удар будет нанесен с территории Беларуси – куда будет ответ – по РФ или Беларуси, если у нас будет размещено ядерное оружие", – отметил Латушко.

Ядерная угроза из Беларуси

Лукашенко в начале сентября заявил, что Беларусь попросит у России ядерное оружие, если "американцы перекинут свои ядерные боеголовки в Польшу". Он также уверял, что у РБ появились самолеты, способные нести ядерные боеголовки.

По оценкам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, не исключено, что Путин может применить ядерное оружие с территории Беларуси, чтобы потом всю ответственность за преступление переложить на Лукашенко.

Уже в октябре Лукашенко сделал заявление, что якобы НАТО и страны Европы рассматривают "варианты возможной агрессии против Беларуси", в том числе применение ядерного оружия.

Тогда же в КГБ Беларуси придумали, что на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, которые могут устроить в РБ серию терактов с применением тактического ядерного оружия.

Канцлер Германии просит Китай нажать на Россию, чтобы закончить войну в Украине

Читайте также: