В Беларуси мужчину посадили в тюрьму за исполнение гимна Украины в караоке

ВБеларуси мужчину арестовали и посадили на 7 суток за то, что он спел гимн Украины в караоке.

Об этом сообщил белорусский правозащитный центр " Весна ".

Также читайте В России к 25 годам приговорили политика и критика Кремля Владимира Кара-Мурзу: что о нем известно

В сообщении указывается, что в начале апреля в городе Брест мужчина получил 7 дней ареста за "публичное выражение своих общественно-политических интересов".

"В начале апреля в Бресте мужчину осудили по ст. 24.23 КаОП, обвиненный в исполнении гимна Украины в местном караоке-баре, "публично выражая свои общественно-политические интересы". Свою вину он не признал и объяснил, что сделал это вопреки просьбе мужчины (из России — ред.), который просил его не петь украинские песни", — говорится в сообщении.

Белорус был признан в "пикетировании" и приговорен к 7 суткам ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники утром 9 мая "поздравили" белорусских "коллег", разместив на границе билборды "Победим рашизм" и включив гимн Украины.

Кроме того, ранее информировали, что в конце апреля наши пограничники включали на границе с Беларусью громкие сигналы воздушной тревоги.

Читайте также: