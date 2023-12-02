В Беларуси мужчину приговорили к пяти годам за помощь полку Калиновского

ВБеларуси Минский областной суд приговорил мужчину к пяти годам колонии усиленного режима за перевод денег полка имени Кастуся Калиновского.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, передает " Настоящее время ".

Минский областной суд приговорил к пяти годам колонии усиленного режима Александра Гончарова за перевод денег полка имени Кастуся Калиновского.

"Гончарова обвинили в "финансировании деятельности по вербовке, обучению, другой подготовке и использованию" граждан Беларуси "для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, в вооруженных конфликтах и военных действиях при отсутствии признаков наемничества" (часть 2 статьи 361 — 3 УК)" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска до сих пор присутствуют на территории Беларуси, однако вооруженные силы Украины пока не фиксируют создание там ударных формирований.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина увеличивает минно-взрывные заграждения на государственной границе с Россией и Белоруссией.

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