В Беларуси на границе с Литвой задержали еще двух оппозиционеров

Активисты участвовали в акциях протеста после президентских выборов.

В Беларуси на границе с Литвой задержали двух активистов, участвовавших в акциях протеста после президентских выборов в стране.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

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Отмечается, что оппозиционеров объявили в международный розыск из-за участия в акциях. Белорусские силовики сообщают, что они жили в Москве, но в начале июня прибыли в Минск, чтобы перебраться в Евросоюз.

"Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь", — сообщили в МВД.

Напомним, 24 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с помощью истребителя заставили сесть в Минске. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Оба сейчас держат в минских тюрьмах. В США и ЕС принудительную посадку гражданского борту назвали актом государственного терроризма. Сейчас там готовят санкции против белорусского режима.

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