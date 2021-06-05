В Беларуси на границе с Литвой задержали еще двух оппозиционеров

Активисты участвовали в акциях протеста после президентских выборов.
В Беларуси на границе с Литвой задержали двух активистов, участвовавших в акциях протеста после президентских выборов в стране.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
Отмечается, что оппозиционеров объявили в международный розыск из-за участия в акциях. Белорусские силовики сообщают, что они жили в Москве, но в начале июня прибыли в Минск, чтобы перебраться в Евросоюз.
"Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь", — сообщили в МВД.
Напомним, 24 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с помощью истребителя заставили сесть в Минске. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Оба сейчас держат в минских тюрьмах. В США и ЕС принудительную посадку гражданского борту назвали актом государственного терроризма. Сейчас там готовят санкции против белорусского режима.