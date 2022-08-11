В Беларуси на военном аэродроме раздались взрывы: какую причину придумали у Лукашенко

В Беларуси на аэродроме "Зябровка", полностью контролируемом россиянами, обустраивавшими там военную базу, в ночь на 11 августа прогремели взрывы.

Минобороны Беларуси после ночных взрывов и вспышек на аэродроме "Зябровка" (Гомельский район) уже предоставило официальную версию произошедшего. У Лукашенко назвали вспышки в районе аэродрома "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".

Об этом написало МО РБ в Телеграмме.

В Минобороны Беларуси уверяют, что возгорание "своевременно" потушили. Пострадавших якобы нет.

"10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее воспламенение. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", — убеждают в Минобороны РБ.

Отметим, что сообщения о минимум восьми вспышках начали поступать с 00.30 11 августа. МО РБ сообщает, что инцидент произошел около 23.00 10 августа. Также провластные телеграммы-каналы ночью сообщали, что на аэродроме ничего внештатного не происходит.

Следует отметить, что эта белорусская военная авиабаза расположена в Гомельской области, в 16 км к юго-востоку от Гомеля. После полномасштабного вторжения России в Украину Лукашенко передал "Зябровку" под контроль россиянам, которые там обустраивали военную базу.

На территории аэродрома находился ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер — М" и дивизион С-400.

Напомним, в Сети сообщали о взрывах у аэродрома РФ под Гомелем.

Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.

Читайте также: