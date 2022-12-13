В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности армии – Минобороны РБ

Со вторника, 13 декабря, в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил страны.

Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси.

Проверку начали по поручению самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.

"Меры будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Беларусь и война России против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь предоставила ей свои территории для наступления ракетных ударов.

По последним данным, россияне в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной. По данным наблюдателей, оккупанты перевозят ближе к границе с Украиной 24 единицы военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

В Беларуси также принялись "проверять" информацию о военнообязанных медицинских работниках и вызвать их к военкоматам. Им активно вручают повестки на собрание.

В институте изучения войны считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем.

Руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль считает, что риск вторжения со стороны Беларуси в Украину остается.

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