В Беларуси начали активно вызывать медиков в военкоматы и вручать им повестки: что известно

Медиков просят не дать втянуть себя в войну.

В Беларуси взялись "проверять" информацию о военнообязанных медицинских работниках и вызвать их в военкоматы. Им активно вручают повестки на собрания.

Об этом сообщает белорусская медицинская инициатива "Белые халаты.News".

"В последнее время нам начало поступать множество сообщений (более 10) о том, что медикам активно вручают повестки на собрание. Сроки собрания – от 10 дней", — сообщают активисты.

Сообщается, что под призыв попадают как мужчины, так и женщины, а также врачи и медсестры. Военкомат тоже уточняет размеры одежды и обуви медработников.

"Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали в воинскую часть. Пока нам еще не известны случаи отправки медицинских работников непосредственно на территорию военных действий", — говорится в сообщении.

Местные медики напоминают своим коллегам, что "на Беларусь никто не нападет, нет никаких внешних врагов, кроме вымышленных пропагандой", и призывают в случае принуждения к исполнению преступных приказов не давать втягивать себя в войну.

"Помните: никто из этих людей не возьмет на себя ответственность за ваши действия. Режим относится к людям как к расходному материалу", — говорится в публикации.

Напомним, "Беларуски Гаюн" сообщает, что российские оккупанты перемещают военную технику в район Брестского полигона. Первая колонна с техникой ВС РФ уже уехала.

Также в Беларуси проводят мобилизацию и не выпускают из страны мужчин.

Впрочем, в Институте изучения войны считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем.

Специалисты ISW объясняют, что россияне специально продвигают тезис об вероятности наступления Беларуси. Это планируемая информационная операция, чтобы прижать украинские силы к белорусской границе и не дать им усилить украинские операции в других частях фронта.

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