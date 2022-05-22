В Беларуси начали хоронить наемников российских частных военных компаний, погибших в войне в Украине — ГУР

В Беларуси начали хоронить наемников российских частных военных компаний, погибших в войне в Украине — ГУР

В Беларуси хоронят военных, которые подписали контракты с российскими частными военными компаниями, но погибли в войне против Украины.

Сообщается, что в нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые согласились заключить контракты с российскими УИК.

Такую информацию представляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, как отмечается, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (базируется 5 отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (основывается 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

"В целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ПИК. Основной мотив для этого — деньги, которые обещают за участие в боевых действиях на украинской территории. Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих идти воевать уменьшилось", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, силы территориальной обороны на границе с Беларусью продолжают готовить территорию, если россияне с белорусами все же решат снова оттуда напасть на Украину.

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