В Беларуси начали строить первую переправу через реку Березина (фото)

Также на трассе вблизи города Щучин видели колонну военной техники, получившую задачу оборудовать переправу через реку Неман.

В Беларуси 13 декабря начали обустраивать переправу через реку Березина.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Указывается, что конструкцию обустраивают военнослужащие 7 инженерного полка Северо-Западного оперативного командования. Перед началом работ армейцы Лукашенко провели инженерную разведку местности и устранили намерзание льда.

После этого военнослужащие понтонной роты привели переправу через реку Березина.

Между тем, по данным "Беларуски Гаюн", военнослужащие понтонно-мостового батальона 557 инженерной бригады Западного оперативного командования совершают марш. Колонна военной техники бригады была замечена на трассе М-6 в направлении города Щучин. Они получили задачу оборудовать переправу через реку Неман.

Что происходит в Беларуси

Диктатор Лукашенко, поддерживающий Путина в войне против Украины, поручил своим подчиненным начать проверку боевой готовности своей армии. В Минске говорят, что мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону.

В рамках этого армия РБ также будет обустраивать мостовые переправы через две реки. Правда, эти они находятся далеко от украинской границы.

Кроме того, россияне в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной. Речь идет о 24 единицах военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

Также в Беларуси вызывают военнообязанных медицинских работников к военкоматам и вручают им повестки на собрание.

В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах. Именно поэтому продолжает укреплять всю границу с Беларусью.

А в ISW считают, что россияне специально продвигают тезис об вероятности наступления Беларуси, чтобы прижать украинские силы к белорусской границе и не дать им усилить украинские операции в других частях фронта.

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