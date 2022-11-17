В Беларуси начали увольнять железнодорожников из-за "слива" данных о передвижении военных эшелонов

В Беларуси вероятно начали увольнять железнодорожников из-за "слива" данных о передвижении военных эшелонов.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Мотолько Помоги".

По данным белорусских активистов, на прошлой неделе уволили первого заместителя начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности (службы "М") "Белорусской железной дороги" Александра Евсюка. Он был ответственен за планирование перевозок военных эшелонов. Его уволили сразу после визита к его руководителю.

Активисты подчеркивают, что такое увольнение в Беларуси не последнее и чистки будут продолжаться.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси на украинскую столицу двинулась российская оккупационная армия. Также именно на этой территории россияне активно обстреливают наше государство ракетами и иранскими беспилотниками.

Россия активно использует белорусскую железнодорожную сеть для перевозок оккупационных войск и оружия, из которого затем убивают украинцев.

Из-за угрозы повторного наступления из Беларуси Украина начала возводить на границе с этим государством забор и заминировала территории. На это уже успели пожаловаться белорусские силовики. Им не понравилось, что забор высокий и сплошной.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что украинские защитники действительно взорвали некоторые мосты на границе с Беларусью. Ранее на это пожаловались белорусские пограничники.

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