В Беларуси начались совместные с РФ военные учения с привлечением ядерного оружия
Учения перенесли вглубь территории страны, как утверждают в Минске, по личному распоряжению Александра Лукашенко.
В Беларуси 31 августа начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируется отработать применение ядерного оружия.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В маневрах участвуют более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Будет привлечено 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников разного типа.
В министерстве обороны Беларуси сообщили, что тренировки начались в рамках трех программ: «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025».
Учения перенесли вглубь территории страны, как утверждают в Минске, по личному распоряжению Александра Лукашенко.
«Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях», — отметил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.
По словам Муравейко, в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия без проведения непосредственно ядерных испытаний.
«Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать — будем учиться», — сказал он.
Учения ОДКБ завершатся 6 сентября.
Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов предупредил о волне информационных атак и обострении российских вбросов на время российско-белорусских учений «Запад-2025». По прогнозам главы ГУР, страны Балтии попадут под серьезное информационное давление, сопровождающееся всевозможными вбросами и провокациями.