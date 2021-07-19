В Беларуси наступают на СМИ: произошло более 60 обысков в редакциях и домах журналистов

В Беларуси наступают на СМИ: произошло более 60 обысков в редакциях и домах журналистов

Обыски продолжаются уже десять дней.

Масштабный наступление на СМИ начался в Беларуси: в течение последних десяти дней там произошло более 60 обысков в редакциях и квартирах журналистов.

Об этом розповылы в ТСН.Ранок 19 июля.

Правозащитники сообщают, что силовики провели рейды в квартирах работников телеканала "Белсат" и медиакомпании "Радио Свобода". Редакция одного из интернет-изданий, которое базировалось в Могилеве, удалила часть своих материалов и в полном составе покинула территорию Беларуси.

В минском СИЗО остается и главный редактор оппозиционного издания "Наша Нива" Егор Марцинович по подозрению в якобы грубом нарушении общественного порядка. Десятидневный срок его задержания истек накануне. Утым, его продлили еще на трое суток — по новому пока никому неизвестным обвинениям.

Напомним, Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

7 июля Протасевич под домашним арестом внезапно начал общаться в Twitter. Журналист отметил, что понемногу возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра. Он сообщил, что находится под домашним арестом в загородном доме со своей девушкой.

Также Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси. Ранее он появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью Протасевич дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.

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