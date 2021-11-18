В Беларуси назвали количество иностранных "туристов", находящихся в стране

В так называемых стихийных лагерях находятся около 2 тысяч мигрантов.

По состоянию на 18 ноября на территории Беларуси находятся около 7 тысяч беженцев. В то же время в так называемых стихийных лагерях на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией разместились около 2 тысяч мигрантов.

Об этом сообщает провластный белорусский телеграмм-канал " Пул первого ".

"На сегодняшний день на территории Беларуси находятся около 7 тысяч беженцев, из них на границе в так называемом стихийном лагере — около 2 тысяч человек. От 200 до 500 человек разместились на границе, но стихийно в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выбросить силой за пределы Польши после того, как они туда уже проникли", — сообщила прес-секретарь самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Напомним, на границе с Беларусью ситуация с нелегальными мигрантами обостряется. У КПП "Брузги" беженцы раскинули новый лагерь. Польские медики-волонтеры сообщили о смерти годовалого ребенка.

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