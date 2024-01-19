В Беларуси неожиданно заявили о готовности сотрудничать с НАТО

Вроде бы Беларусь не рассматривает ни один народ как врага.

Беларусь готова возобновить "прагматический диалог" со странами-членами НАТО. Впрочем, в Минске выставили условия – если государства откажутся "от агрессивной риторики".

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает "Зеркало".

По его словам, Минск якобы продемонстрировал заинтересованность "в возобновлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективному их функционированию по предотвращению и решению вооруженных столкновений".

"В проекте доктрины (новая Военная доктрины Беларуси — Ред.) мы говорим, что РБ открыта для сотрудничества в военной сфере с любыми государствами. В частности, и государствами НАТО. Мы готовы возобновить прагматический диалог при прекращении ими агрессивной риторики и действий относительно нас", — подчеркнул Хренин.

Министр отметил, что в Военной доктрине прописано, что Беларусь не рассматривает ни одного народа как врага — независимо от действий правительств.

"В своей политике мы ни на кого оглядываться и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства. Только эти факторы будут стоять во главе наших решений и действий, как самостоятельно, так и в рамках Союзного государства", — заявил Виктор Хренин.

Напомним, ранее диктатор Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется на возобновление отношений со странами ЕС. В частности, речь идет о Польше и Литве.

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