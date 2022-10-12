В Беларуси обещают военный ответ на международную миссию на границе РБ

В Беларуси, как обычно, согласились с оценкой российской стороны.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что размещение на границе между Украиной и Беларусью миссии международных представителей будет означать "фактическое вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", и обещает принять меры реагирования.

Об этом сообщил глава МИД РБ Владимир Макей, пишет "Белта".

"Я согласен здесь с оценкой, прозвучавшей с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", — сказал он.

На вопрос, будет ли Беларусь реагировать на подобное решение, глава МИД отметил, что в зависимости от намерений, с которыми придут наблюдатели или каким оружием они будут иметь.

"Конечно, будут производиться адекватные меры реагирования. В том числе и военного пошиба ", — добавил он.

Напомним, 11 октября президент Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью. Глава государства объяснил лидерам группы "Большой семерки", что территория Беларуси уже применяется для ударов по Украине, а Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, заявив, что Украина якобы готовит удар по этой стране.

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