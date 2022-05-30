В Беларуси объявили о "мобилизационных" учениях рядом с Украиной: когда стартуют и какова их цель

В Беларуси объявили о "мобилизационных" учениях рядом с Украиной: когда стартуют и какова их цель

В Гомельской области Беларуси, граничащей рядом с украинской границей, объявили о так называемых плановых учениях с военными комиссариатами.

"Мобилизационные" учения стартуют 22 июня и продлятся до 1 июля.

Об этом сообщил журналистам военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, сообщает провластное белорусское агентство БЕЛТА.

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Как пояснили в Вооруженных силах Беларуси, цель этих мер – повышение уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, усовершенствование военных знаний и практических навыков военнообязанных. Кривоносов добавил, что с боров аккумулируют все районы области.

По словам Кривоносова, в период учений движение по отдельным территориям, примыкающим к объектам армии РФ, будет ограничено. Также запланированы мероприятия по огневой подготовке на стрельбищах, расположенных в Гомельской области.

"В этот период будут отрабатываться вопросы организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мер военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами", — рассказал Андрей Кривоносов.

Кроме этого, в Жлобинском районе с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы с военнообязанными, назначенными в территориальные войска. Как заявили в Генштабе РБ, эти учения также преследуют цель усовершенствования знаний руководства органов местной власти по вопросам формирования территориальных войск, подготовку подразделений территориальных войск Жлобинского района к выполнению задач по назначению.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Олег Жданов уверен, что самопровозглашенный президент Беларуси не собирается отдавать приказ на вторжение в Украину для своей армии. Поэтому Путин пригрозил Лукашенко отстранением от власти.

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