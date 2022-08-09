В Беларуси объявили об учении ПВО и военно-воздушных сил: один из этапов будет в РФ

Учения противовоздушной обороны и военно-воздушных сил белорусы проведут с 9 по 25 августа.

Об этом сообщает Министерство обороны РБ.

Учения пройдут на территории Беларуси и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации.

"В соответствии с планом подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по назначению в 2021/2022 учебном году в период с 9 по 25 августа 2022 года под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое обучение. ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", — говорится в сообщении.

Мероприятие боевой подготовки состоится в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения обучения на территории Республики Беларусь; с 22 по 25 августа – в пределах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук" (Астраханская область, РФ).

"Передислокация на полигон "Ашулук" осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами. На обучение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учебного заведения "Военная академия Республики" – добавляют в Минобороны Беларуси.

В ходе учений белорусская армия хочет повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении задач по назначению.

Напомним, военный эксперт оценил угрозу нападения ВС РФ с Беларуси на Украину.

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